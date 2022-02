Helene Fischer: Aus und vorbei nur 2 Monate nach der Entbindung!

Dass die Neu-Mama möglicherweise für ihre kleine Familie nun auf die große Karriere verzichten will, munkelten treue Wegbegleiter schon länger. Das deutet jetzt auch Maria Voskania (34) – Helenes ehemalige Backgroundsängerin und gute Freundin – im Interview mit "Freizeitwoche" an. "Ich denke, wir haben jetzt beide andere wichtige Themen", so die Ex-"Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin.

Die Schlagerkönigin werde sich nicht wieder Hals über Kopf in Arbeit stürzen. Gemeinsame Projekte der Sängerinnen? Zukunftsmusik! "Sie ist noch voll in ihrer Mutterzeit. Da ist nichts geplant", erzählt Maria. Auch sie ist gerade mir ihrer ersten Tochter hochschwanger. Im Gegensatz zu ihrer Freundin will sie aber bald zurück auf die Bühne "Ich will nach der Geburt so schnell wie möglich weiter machen. Ich liebe die Musik. Es gibt nichts, das mich mehr erfüllt."

Vielleicht sieht sie das aber anders, wenn sie ihre Tochter zum ersten Mal in den Armen hält...