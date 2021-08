Helene Fischer: Aus und vorbei! Sie muss alles hinter sich lassen

Aber nun scheint es wirklich so weit zu sein. Helenes erster Schritt: das aktuelle Duett mit dem Latin-Popstar Luis Fonsi. Der Sänger hat seit Jahren eine riesige Fangemeinde in den USA und in Lateinamerika – und könnte damit Helenes Türöffner sein. Ein Umzug nach New York oder Los Angeles – nicht für immer, aber für eine Zeit lang –, es wäre der nächste logische Schritt auf der Karriereleiter. Auch wenn das bedeuten würde, alles hinter sich zu lassen. Freunde, Familie und auch die große Liebe, den Lebensgefährten Thomas Seitel. „Um in Amerika erfolgreich zu werden, muss sie auch dort wohnen“, bestätigt auch der bekannte Musikproduzent Thomas Michael Stein. Helene müsste also viel aufgeben. Auf der anderen Seite könnte sie auch viel gewinnen...