Helene Fischer: Ausgetauscht gegen eine ältere Frau

Und damit hat sie eine Rolle ergattert, für die auch Helene Fischer im Gespräch gewesen sein soll. "Ich finde es großartig, was sie auf der Bühne leistet. Aber ich denke, es wäre für sie terminlich schwierig geworden mit den Dreharbeiten, da hätte sie sich für andere Aufgaben doch stark blockiert", so Barbara Wussow. "Und ich finde, altersmäßig hätte es auch nicht perfekt gepasst. Für die Rolle ist sie noch etwas zu jung."

Das macht ja zumindest Hoffnung, dass Helene Fischer in ein paar Jahren doch noch das "Traumschiff" besteigen wird. Immerhin war sie 2013 schon in der Rolle der Reiseleiterin mit an Bord. Daran ließe sich doch sicher anknüpfen. Wer weiß - vielleicht tauscht Helene eines Tages doch die Bühne gegen die Schiffplanken...