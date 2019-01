Helene Fischer: Auszeit für ein Baby?

Reddit this

Keine Termine – und einen Mann mit Papa-Qualitäten an der Seite: Wenn das mal nicht der perfekte Moment für Helene Fischer ist, um den Traum vom Kind wahr werden zu lassen.

Sie schluchzte, seufzte und schmiegte sich an ihn: Das war ja mal ein emotionaler Abschied, den in der Show ihres frischgebackenen Ex-Freundes hinlegte. Ein Abschied? Ja, und zwar nicht nur ganz offiziell von Floris Seite (weitere gemeinsame Auftritte sind nicht geplant), sondern auch aus der Öffentlichkeit: „Ich werde mich ein bisschen zurückziehen“, kündigte sie an.

Helene Fischer macht mal Pause

Und warum sollte daraus keine Baby-Pause werden? Das Timing wäre für die stets organisierte Helene Fischer jedenfalls top: Mit 34 ist sie im allerbesten Mami-Alter. Und in den Karriereplan würde eine Family-Auszeit auch passen: Ihre Stadion-Tournee hat sie im erfolgreich durchgezogen, die „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtstag war ein Quoten-Knüller. Mehr geht nicht. Und mehr kommt auch nicht: Für dieses Jahr sind keine Auftritte geplant, es steht nicht einmal fest, ob es zu Weihnachten wieder eine Show mit ihr geben wird.

Helene Fischer: Eifersuchts-Drama hinter den Kulissen!

Viel Freizeit also für Frau Fischer und den Herrn Seitel an ihrer Seite. Der 33-jährige Hesse würde übrigens jeden Daddy-Check mit Bravour bestehen: Er gilt als total kinderlieb, ist verantwortungsbewusst, bodenständig und familienverbunden. Und, anders als Helenes Ex-Freund Florian, turnt den Turner das Rampenlicht nicht an. Der Hesse hätte vermutlich kein Problem damit, eine längere Papa-Auszeit zu nehmen – und Mami Helene die Bühne zu überlassen. Aber das ist (noch) Zukunftsmusik. Erst mal haben die beiden ja jetzt eine Menge Zeit zu zweit.