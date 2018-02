Helene Fischer: Baby-Geheimnis gelüftet!

Seit Jahren träumt sie schon von einem Baby – ist jetzt endlich der richtige Zeitpunkt gekommen?

Als die Nachricht im Internet kursiert, können es die Fans kaum fassen. Ist es dieses Mal wirklich so weit? Wird Helene tatsächlich Mama?

Helene Fischer: Enthüllt! Dieser süße Grund steckt hinter den abgesagten Konzerten

Doch von vorn. Auf der Internetseite von Helene Fischer (33) war zu lesen: „Leider können die geplanten Konzerte am heutigen 06.02. und morgigen 07.02.2018 in der Mercedes-Benz Arena Berlin aufgrund eines akuten Infektes nicht stattfinden.“ Kurz darauf wurde auch noch ein drittes Konzert abgesagt. Das sind die Fans nicht von ihr gewohnt. Letztes Jahr stand sie sogar mit einer schlimmen Augenkrankheit auf der Bühne, bei der sie eigentlich Ruhe gebraucht hätte. Dieses Mal ist es anders. Dieses Mal sagt Helene: „Jetzt heißt es für mich: auftanken, die Akkus aufladen und meinen Fokus auf die Gesundheit legen.“ Schnell wurden Stimmen laut, die sich wunderten, ob nicht etwas ganz anderes als „ein Infekt“ hinter den Konzertabsagen steckt...

Ist Helene vielleicht schwanger und muss sich schonen?

Dass sie sich Kinder wünscht, betont sie seit Jahren selbst. „Wenn ich eines Tages ruhiger werde, möchte ich unbedingt Kinder! Ich liebe sie. Das ist mein großer Wunsch!“ Wird dieser Wunsch nun endlich wahr? Leider nein. Helene ist nicht schwanger. Obwohl ihr Wunsch so groß ist, steht noch die Karriere an erster Stelle. Diese Woche steht sie wieder auf der Bühne, ihre Tournee dauert noch bis März. Und ab Juni geht es dann mit der Stadion-Tournee weiter.

Aber vielleicht gibt es dann bald süße Neuigkeiten? Auch ihr Freund, Showmaster Florian Silbereisen (36), träumt schon lange von „fünf Floris“. In diesem Jahr feiern die beiden ihr zehnjähriges Liebesjubiläum. Zehn Jahre, in denen die Zuneigung zueinander immer tiefer wurde. Das Traumpaar ist bereit für den nächsten Schritt. Und wer weiß, vielleicht verkünden die zwei ja dieses Jahr noch eine frohe Botschaft. Der letzte Termin in Helenes Kalender ist für den 22. Juli notiert. Danach hätte sie ganz viel Zeit für die Liebe...