Helene Fischer: Baby-Geheimnis gelüftet!

Schon lange spricht Helene Fischer davon, dass sie einmal Kinder haben will. Geht dieser Traum endlich in Erfüllung? Es scheint, als sei ihr Glück perfekt...

Kein Termin steht mehr in ihrem Kalender, ihr letzter Auftritt liegt über einen Monat zurück und im Internet, wo sie sonst regelmäßig Grußbotschaften schreibt, gibt es seit sechs Wochen kein Lebenszeichen. (34) ist abgetaucht, genauso wie ihr neuer Freund Thomas Seitel (34). „Was ist los?“, „Warum meldest du dich nicht? Wir vermissen dich!“ Die Fans sind in hellem Aufruhr – die Gerüchte-Küche brodelt. Werden die beiden die Zeit nutzen, um eine Familie zu gründen?

Helene Fischer wünscht sich ein Baby

Helene Fischer betonte selbst einmal: „Wenn ich eines Tages ruhiger werde, möchte ich unbedingt Kinder!“ Und das ist jetzt so weit: Zum ersten Mal seit Langem ist Ruhe in ihr Leben eingekehrt. Keine Auftritte, kein Album, nichts ist in Planung.

„In den letzten anderthalb Jahren hatte ich zwei tolle Tourneen. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen“, erklärt Helene Fischer selbst bei ihrem letzten Auftritt im Januar. Und auch wenn es alle überraschen wird, wenn Helene und Thomas so schnell den nächsten Schritt gingen – die Zeit drängt: Mit 34 Jahren weiß auch Helene, dass ihr nicht ewig Zeit bleibt, um Mutter zu werden.

Gründen Helene Fischer und Thomas Seitel eine Familie?

Auch Thomas will bestimmt einmal Kinder haben. Der Bürgermeister seiner Heimatstadt Eppertshausen, Carsten Helfmann, verrät: „Er ist ein echter Familienmensch!“ Hinzu kommt: Besonders frisch Verliebte spüren einen verstärkten Kinderwunsch – weil sie sich in einem hormonellen Ausnahmezustand befinden.

Ex-Partner (37) würde das sicher das Herz brechen. Er wollte doch damals so gerne eine Familie mit Helene gründen – aber da stand immer die Karriere im Weg. Doch seitdem Thomas in ihrem Leben ist, schlägt Helene andere Töne an. „Ich habe das Gefühl, meine Karten wurden einmal durchgemischt“, gab die Sängerin zu. Hat sie damit etwa ein süßes Baby-Geheimnis gelüftet? Das Geheimnis, dass jetzt nicht mehr Karriere, sondern die Familiengründung an erster Stelle steht? Vielleicht ist es bald so weit, dass Helene Fischer freudestrahlend allen verkündet: „Ja, ich bekomme ein Baby!“