Helene Fischer: Baby-Hammer! Dieses Foto sorgt für Aufsehen!

Die Geburt des kleinen Beau Benedict Enthoven hat uns total überrascht. Ob Helene Fischer von dem kleinen Schatz gewusst hat? Vermutlich wird auch sie nichts geahnt haben und aus allen Wolken gefallen sein…

Schon im vergangen Jahr knisterte es

Denn Beau ist der jüngste Spross ihres Freundes . Mit dem Star hatte sie Ende 2019 für mächtig Wirbel gesorgt. Sie sangen zusammen den Weihnachtsklassiker "Santa Baby". Ein Video zeigte Helene und Robbie bei einem bis dahin völlig geheimen Treffen in London. Dort knisterte es gewaltig! Er schwärmte von ihr, sie sei "unglaublich talentiert und unglaublich hübsch". Und: "Ich mag Helene auch privat. In ihrer Gesellschaft fühle ich mich immer extrem wohl!" Oh, là, là, was für schöne Worte!

"Wir sind als Familie offiziell komplett!"

Doch Robbies Ehefrau Ayda weiß, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Bisher konnte ihre Ehe mit dem Ex-" "-Star nichts erschüttern. Auch eine Freundschaft zur wunderschönen Helene aus Deutschland nicht. Außerdem krönt ihr Jüngster jetzt das Familienglück! "Wir sind so gesegnet, unseren gesunden Sohn in unseren Armen zu halten", gibt Ayda glücklich bekannt. "Wir sind als Familie offiziell komplett!" Neben ihrem Baby haben sie und Robbie noch drei weitere Kinder: Theodora, Charlton und Colette. Der kleine Beau und seine Schwester Colette wurden von einer Leihmutter zu Welt gebracht, sind aber die leiblichen Kinder der Williams’. Deshalb hatte auch so gut wie niemand gewusst, dass das Paar noch mal Eltern wurde. Was für schöne Nachrichten – sicher auch für Helene und ihren Lebensgefährten .

