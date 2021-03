Helene Fischer: Baby-Knaller

Auch wenn Helene nur selten Einblicke in ihr Liebesleben mit Thomas Seitel gibt, scheinen die beiden so glücklich miteinander zu sein wie am ersten Tag ihrer Liebe. So sind sie gerade auch dabei, ihr neues Domizil am Ammersee in Bayern zu bauen, wo sie in aller Ruhe zusammen leben wollen. Doch steckt hinter dem Umzug in die Traumvilla etwa noch mehr? Die Fans von Helene finden jedenfalls, dass es jetzt der perfekte Zeitpunkt für Nachwuchs im Haus Seitel-Fischer ist...