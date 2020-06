Helene Fischer bald am Ballermann?

Zwar hat es bereits Versuche gegeben, bekanntere Stars an den Ballermann zu holen - diese scheiterten laut "Bild" jedoch an Lärmschutzbestimmungen und dem Proll-Image der Party-Meile.

Die upgegradeten Hotels sind ein erster Schritt in die richtige Richtung, um dieses Image loszuwerden. Nun muss weiterhin investiert werden - in hochwertige Musik. Mit den Rekordgewinnen von "Megapark" und "Bierkönig" aus diesem Jahr sollte das kein Problem sein - so performen bald vielleicht schon Stars wie Helene Fischer und Co. am Ballermann.