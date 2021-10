Helene Fischer: Bittere Abrechnung mit ihrer einstigen Liebe Florian Silbereisen!

Zum einen klingt das in ihrem neuen Lied "Hand in Hand" an. Dort besingt sie ihre neue Liebe mit Thomas Seitel (36) und den Abschluss mit der Vergangenheit, also auch mit Flori. "Meine Lippen waren still, doch die innere Stimme laut. Hab gewartet, doch gewartet worauf? Wie oft wollte ich Glut, doch war da nichts mehr als Asche", lautet es darin. Wie bitter müssen die Zeilen für Florian sein? In denen alles nach einer erkalteten Liebe klingt und als hätte in den zehn gemeinsamen Jahren das Gefühl gefehlt, wirklich miteinander angekommen zu sein …

Auch als Helene während ihrer Albumpräsentation im Internet von ihrem neuen Partner spricht, lässt sich ein Seitenhieb gegen den Ex heraushören. Mit Thomas sei "alles so anders", erklärt sie laut "Neue Post". "Ich lasse ihn so teilhaben an meinem Sein, an meinem Leben. Ich bin ganz offen und verstecke mich da auch nicht und das hat sich alles sehr verändert." Klingt, als hätte die Sängerin diese Vertrautheit vorher nicht gekannt?

Vielleicht sind es ja aber auch nur die Schwangerschaftshormone, die Helenes Gefühle verrücktspielen lassen – und die sie unüberlegte Dinge sagen lassen.

Denn wie überwältigt vor Emotionen Helene ist, das konnte man schon vor wenigen Tagen in Köln sehen. Da spazierte sie in der Dunkelheit mit ihrem Liebsten Thomas durch die Stadt. Verliebt, küssend. Helenes Babybauch sah dabei schon schön groß aus! Es ist einfach eine rundum aufregende Zeit für die werdende Mama. Voller Glück – und manchmal etwas turbulent.