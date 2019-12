Helene Fischer: Bittere Bilanz! Sie steht vor den Scherben ihrer Liebe

Ob sich Helene Fischers Freund das Leben an der Seite eines Mega-Stars wirklich SO vorgestellt hat? Nach einem Jahr Beziehung gibt es bittere Neuigkeiten...

Der Preis für die große Liebe kann sehr hoch sein – das hat auch im vergangenen Jahr erkennen müssen. Denn seit seine Beziehung mit Helene Fischer (35) im Dezember 2018 offiziell wurde, hat sich in seinem Leben so einiges geändert. Manches sicherlich zum Positiven, doch er musste auch viel Kritik einstecken – und anscheinend einige eigene Pläne über Bord werfen.

Aktuelle "Closer"-Bilder am Rande von Helene Fischers Auftritt beim „Schlagerboom“ zeigen sie und Thomas Seitel mit angespannten Gesichtern und genervten Gesten – herrscht da etwa schlechte Stimmung? Dabei sind die beiden doch gerade mal ein Jahr zusammen, müssten doch eigentlich noch auf Wolke sieben schweben. Erst vor einigen Wochen schwärmte Helene noch glücklich im Interview mit Moderations-Legende : „Er ist fürsorglich, er ist liebevoll. Mit ihm kann ich mir alles vorstellen…“

Wie steht es wirklich um Helene Fischers Liebe?

Helene kann sich mit ihrem Neuen also alles vorstellen – aber hatte Thomas wohl eine Vorstellung davon, wie sein Leben, seine Zukunft an der Seite des deutschen Mega- aussehen wird? Eines ist klar: In einer Beziehung muss karrieretechnisch beinahe immer einer von beiden zurückstecken, damit die Liebe nicht auf der Strecke bleibt. In diesem Fall ist es Thomas. Der Tanz-Akrobat, der auch selbst lange mit Helene auf der Bühne stand, hatte seinen letzten offiziellen Job im Januar: Da stand er als Model für den Brillenhersteller Rodenstock auf dem Laufsteg. Als Tänzer und Akrobat wurde er allerdings schon länger nicht mehr gebucht. Und auch beim Akrobaten-Event des Jahres war er nicht dabei: Die „Die neue Welle“-Gala in der Karlsruher Schwarzwaldhalle fand ohne ihn statt, seine Teilnahme sei noch nicht einmal in Erwägung gezogen worden, erklärte der Veranstalter.

Helene Fischer: Sie ersetzt Thomas Seitel

Dabei wäre das beruflich für ihn sicher interessant gewesen, immerhin traten dort auf einer Showfläche von rund 400 Quadratmetern und vor mehr als 2.000 Zuschauern preisgekrönte (Weltklasse-)Akrobaten auf, zeigten ihr Können, knüpften wichtige Kontakte! Zwar scheint es, als genieße Thomas das sorgenfreie Leben an Helenes Seite: Er fährt teure Autos, reist um die Welt und begleitet den Bau des gemeinsamen Liebesnests am Ammersee. „Ich selbst muss erst mal sehen, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll“, erklärte er im Interview mit dem „Zeitmagazin“. Allerdings legte er dort ebenfalls viel Wert darauf, zu betonen, ein akrobatischer Profi zu sein und eine sehr gute Ausbildung genossen zu haben …

Scheint so, als wären Thomas’ Zukunftspläne nach dem ersten Beziehungsjahr mit Helene zunächst auf Eis gelegt. Ein ziemlich hoher Preis für die Liebe.

Dieser Polizei-Einsatz bei einem -Konzert sorgte kürzlich für Aufregung: