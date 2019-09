Helene Fischer: Bittere Enthüllung! Sie ist vollkommen am Ende!

Bei all ihrem Erfolg und ihrer Beliebtheit: Superstar hat ein echtes Problem. Die Sängerin findet trotz ihrer Auszeit keine Zeit zur Familienplanung, ihr privates Glück muss sie immer wieder hinten anstellen...

Florian Silbereisen nach Trennung: Er hat sein neues Glück gefunden!

Helene Fischer ist überarbeitet

Woher kommt dieses Dilemma, in dem sie steckt? Den ganzen Tag ist Helene von Sängern, Tänzern, Akrobaten, Musikern umgeben. Bühnenbauer, Konzertagenten und Manager arbeiten und reden mit ihr – und alle wollen von ihr profitieren. Helene Fischer, die Firma, die am laufenden Band Hits und Geld liefern soll. Dass von diesen Leuten wohl kaum jemand ihr den Rat gibt: Helene, tritt kürzer, denk auch an dich und deine Herzenswünsche – das dürfte jedem klar sein. Dabei gibt es einen Menschen, der es wirklich gut mit ihr meint. Der in ihre Seele schaut und ihre wahre Sehnsucht kennt: ihre langjährige Liebe . So nah waren und sind sich diese zwei, so vertraut. Auch nach der Trennung ist ihr Band nicht zerschnitten...

Florian ist an der Seite von Helene

Helene und Florian freuen sich füreinander und sie leiden miteinander, wenn es einem von beiden nicht gut geht. Deshalb möchte man sagen: Lieber Flori, bitte hilf Helene, gib ihr den Rat, der sie glücklich macht. Vermutlich würde sie auf ihn hören. Denn wie sagte sie über ihren Flori: "Da ist dann jemand, der mich auffängt, der mich in den Arm nimmt und der mir alle Last nimmt." Ja, der alle Lasten mit ihr teilt... Gerade lebt der Showmaster ihr sogar vor, wie man seine Zukunft in die Hand nimmt. Ganz selbstständig und ohne Einflüsterungen.

Am österreichischen Mondsee hat er sich ein Haus gekauft. Er möchte sesshaft werden, baut sich sein Nest. Florian Silbereisen ist ein Mann, der in sich selbst ruht, und er weiß, was er will. Der Rat, den er seiner Helene geben sollte: Sei du selbst. Du hast jetzt bereits alles im Leben erreicht, was Ruhm, Ehre und Geld anbetrifft. Auf Dauer wird das aber dein Herz nicht glücklich machen. Denk an deine wahren Träume.

Was versteckt Helene Fischer unter ihrer Kleidung? Diese Wölbung sorgt nun für Aufsehen!