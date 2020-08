Helene Fischer: Bittere Enthüllung! Warum tut er ihr das an?

Fiese Kritik an Helene und Florian

Im "Bild"-Interview blickt Max Schautzer auf seine 55-jährige Karriere zurück. Er moderierte große Shows wie „Pleiten, Pech und Pannen“ und das „ARD-Wunschkonzert“. Doch vom heutigen TV hält der 80-Jährige nichts. "Ich hätte mich früher nie getraut, so etwas als Show abzuliefern. Die Unterhaltungslandschaft wird immer flacher und ist eine geistige Tiefebene geworden", feuert er im Gespräch mit dem Blatt.

Auch Helene und Flori scheinen ihn nicht überzeugt zu haben. "Bei allem Respekt vor diesen Künstlern: Aber mit Peter Alexander und Caterina Valente lassen sie sich nicht vergleichen. Wir müssen halt nehmen, was wir haben", so Schnautzer. "Ich möchte Kollegen nicht bewerten, aber zwischen den Showstars von damals und heute liegen Welten. Das künstlerische Niveau war früher einfach höher als bei den Playback-Stars von heute. Helene Fischer und Florian Silbereisen stehen für diese neue Generation von Showstars, sie sind ja die bekanntesten. Sie liefern sicher das Beste ab, aber alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Man kann die Silbereisen-Shows zum Beispiel nicht mit meinem ,ARD-Wunschkonzert‘ oder einer anderen großen Musikshow von früher vergleichen. Damals waren die dort auftretenden Künstler noch richtige Persönlichkeiten, die den Raum füllten, wenn sie eine Showtreppe herunterliefen. Heute ist das leider nicht mehr so."

Autsch! Worte, die Helene und Flori sicherlich nicht gerne hören dürften...

