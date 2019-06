Helene Fischer: Bittere Klatsche während ihrer Auszeit!

Reddit this

Oh je! Traurige Nachrichten von Helene Fischer! In ihrer Auszeit muss die Sängerin nun einen herben Tiefschlag verkraften...

Eigentlich hätte momentan jeden Grund zur Freude! Seit einigen Monaten genießt die Beauty ihre wohlverdiente Auszeit und lässt mit ihrem Herzblatt Thomas Seitel die Seele baumeln. Doch jetzt das Traurige...

Florian Silbereisen und Sarah Lombardi: Baby-Sensation auf dem Traumschiff!

Helene Fischer feierte kurzes Comeback

Vor einigen Wochen war Helene Fischer dabei zu beobachten, wie sie für ein privates Konzert auf die Bühne zurück kehrte und dabei alle Fan-Herzen höher schlagen ließ. Schließlich warteten Helenes Fans seit ihrer Auszeit-Verkündung sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen der . Doch damit nicht genug! Am 06. Juni dann die nächste Sensation! Helene kündigte via ihr neustes Werk, den Titelsong zum neuen Kinofilm "Traumfabirk", an und verriet: "Ich muss euch sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt!" Eigentlich ein Grund zur Freude...

Helene muss herben Tiefschlag verkraften

Obwohl Helene stets auf eine treue Fan-Base zurückblicken konnte, scheint sie mit ihrem neusten Hit nur wenig Erfolge zu erzielen. So berichtet "Bild.de", dass Helenes Werk auf gerade mal 845 Tausend Mal angehört wurde. Zum Vergleich: "Atemlos" schaffte es auf 54 Millionen Klicks. Autsch! Was Helene darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie ihre Auszeit dennoch weiterhin genießen kann.