Helene Fischer: Bittere News für die Schlager-Queen!

Machen die Songs von Helene Fischer dumm?

Denn der Neuropsychologe Lutz Jänke fand heraus, dass sich Helenes Songs negativ auf unsere Gehirnleistung auswirken können. Angeblich ist bei Konsum die ganze Konzentration weg. "Das liegt an Rhythmus, Tonlage und Lautstärke. Die Lieder von Helene Fischer sind schnell, hoch und laut und das bewirkt, dass ich keine Matheaufgabe mehr machen kann. Das ist wie eine Sirene vom Krankenwagen", erklärt er in Interview mit . Dazu kommt, dass ihre Lieder bei uns Erfahrungen triggern, die man mal erlebt hat. "Zum Beispiel, was passiert ist, als das Lied im Club lief." Laut Lutz Jänke kann man sich am besten bei langsamer und monotoner Musik konzentrieren.

Dem Erfolg von Helene tut diese Erkenntnis aber keinen Abbruch. Sie zählt mit über sechzehn Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen. Derzeit gönnt sie sich eine kleine Auszeit. Doch bald tüftelt die Schlager-Queen bestimmt schon wieder an den nächsten Hits...

