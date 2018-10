Helene Fischer: Bittere Tränen! Es ist aus und vorbei

Die Verzweiflung ist riesig. Wie soll man die rätselhaften Zeilen von verstehen? Die Fans der Ausnahmekünstlerin sind völlig verunsichert, und es fließen viele Tränen.

Helenes atemberaubende Arena-Tour in Zusammenarbeit mit Weltklasse-Künstlern des "Cirque du Soleil" ist vorbei. Genau wie die Nachholkonzerte in Berlin und Wien, die die hübsche Sängerin im Februar krankheitsbedingt hatte absagen müssen (FREIZEITWOCHE berichtete). Jetzt schrieb Helene einen "Liebesbrief" im Internet...

Helene Fischer: Berührende Worte

"Ich möchte, dass ihr wisst, wie einzigartig diese Reise für mich mit euch war. 87 Shows in einem Jahr. 1,2 Millionen Menschen, mit denen wir Glücksmomente geteilt haben. Nur mit und durch EUCH war das möglich", betont sie in ihren sehr emotionalen Zeilen, die sich vor allem an ihr 150-köpfiges Team richteten. "Ich danke jedem einzelnen für diese Zeit. Wir werden uns wiedersehen... irgendwo, irgendwann! Ich trage euch im Herzen." Und genau diese Zeilen sind es, die den Fans so weh tun, sie fühlen sich alleine gelassen.

Die Fans von Helene Fischer sind in Sorge

Suse E. gesteht: "Mir kommen die Tränen." Helene-Fan Birgit A. hingegen ist ein wenig wütend: "Da du nichtsagst, wie es weitergeht, fällt es schwer loszulassen. Man hat nichts, auf das man sich freuen kann." Kirsten C. fürchtet das Allerschlimmste: "Was du schreibst, klingt nicht nach zwei Jahren Pause, sondern nach einem Abschied für immer." Ist die Angst der Fans berechtigt? Noch äußert sich Helene nicht dazu...

Einen kleinen Lichtblick gint es immerhin: Am 7. und 8. Dezember steht die Sängerin für die Aufzeichnung ihrer -Weihnachtsshow in Düsseldorf wieder auf der Bühne. Vielleicht verrät Helene dann etwas über die Zukunft und ein süßes Baby? Gerade wurde sie wieder Patentante!