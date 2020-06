Helene Fischer: Bittere Tränen! Es ist aus und vorbei

Berührende Worte an ihr Team

"Ich möchte, dass ihr wisst, wie einzigartig diese Reise für mich mit euch war. 87 Shows in einem Jahr. 1,2 Millionen Menschen, mit denen wir Glücksmomente geteilt haben. Nur mit und durch EUCH war das möglich", betont sie in ihren sehr emotionalen Zeilen, die sich vor allem an ihr 150-köpfiges Team richteten. "Ich danke jedem einzelnen für diese Zeit. Wir werden uns wiedersehen... irgendwo, irgendwann! Ich trage euch im Herzen." Und genau diese Zeilen sind es, die den Fans so weh tun, sie fühlen sich alleine gelassen.