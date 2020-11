Helene Fischer: Bittere Tränen! Ihre Nerven liegen blank!

Wie Helene nun berichtet, ist sie absolut enttäuscht davon, dass auf Grund der aktuellen Situation ihre große "Helene Fischer Show" an Weihnachten nicht stattfinden kann. So erklärt sie via "Instagram": "Seit 2011 gibt es die 'Helene Fischer Show' und mir blutet das Herz, dass es in diesem Jahr keine große Show geben wird." Wow! So emotional erlebt man Helene definitiv selten. Um so schöner jedoch, dass sie zumindest am Wochenende ihr großes Bühnen-Comeback bei der "Goldenen Henne" feiern konnte...