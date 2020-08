Helene Fischer: Bittere Wahrheit! Sie hat erneut alles verloren!

Auch wenn sich Helene stets auf ihrer treue Community verlassen konnte, scheinen ihr einige ihrer Auszeit nicht zu verzeihen. So heißt es unter Post: "Die Zeit ohne dich war viel schöner" sowie "Die Fischer braucht keiner!" Autsch! Definitiv bittere Worte! Doch zum Glück ist der Großteil ihrer Follower friedlich eingestimmt. So ist ebenfalls zu lesen: "Mein größtes Idol" und "Ganz viel Liebe, freue mich auf ein Comeback!" Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Helene die Kritik nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...