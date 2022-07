Helene Fischer: Bitterer Fauxpas! Jetzt muss sie einstecken

Dabei handelt es sich nämlich um die Brand "Oceans Apart", die vielen gewiss aus der Influencer-Szene ein Begriff ist. Viele Social Media Stars machten bereits in der Vergangenheit Werbung für die Fitness-Marke. Nun auch Helene Fischer? Ihre Fans können sich nach diesem Auftritt zumindest ein paar Seitenhiebe gegen die Sängerin nicht verkneifen und schreiben unter anderen in den Kommentaren auf einer Fanseite: "Ich warte dann mal auf den Helene50-Rabattcode, den Team Helene dann bald in die Story klatscht" oder "Direkt eine ganz eigene Kollektion für die Tour wäre selbstverständlich auch noch eine Option".

Auch die Fitness-Brand selbst meldete sich nach Helenes Auftritt in ihrem BH zu Wort: "Unser Bra ist so gemütlich, man zieht den sogar zu Galas an." Ob sich die Neu-Mama da das nächste Mal zwei Mal überlegt, was sie unter ihre durchsichtigen Klamotten anzieht?

Der Männerwelt wird es gewiss gefallen. Welche Männer bereits das Herz der Sängerin erobern konnten, erfährst du im Video: