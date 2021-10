Helene Fischer: Bitterer Schlag! Die Enttäuschung ist groß

Fiese Kritik an Helenes Album

"Berauscht wie ich immer noch von all den Emotionen bin, finden die Songs nun endlich zu euch! 'Rausch' trägt absolut meine Handschrift und geht ab heute auf die Reise", schwärmt Helene am 15. Oktober auf Instagram. "Dass ihr alle jetzt einen tieferen Einblick bekommt, was mich die letzten 2 Jahre beschäftigt hat, dass sich meine Geschichten jetzt mit euren verbinden, ist an Glücksgefühlen kaum zu beschreiben."

Doch die Reaktionen auf ihr neues Album fallen eher nüchtern aus. Auf ihrem Insta-Account häufen sich mittlerweile die enttäuschten Kommentare:

"Ich bin ehrlich: Mir gefällt das Album leider nicht so gut."

"Für mich mit Abstand das schlechteste Album. Mich holen die Songs nicht ab."

"Es ist mir etwas zu langweilig. Keine Inspiration."

"Die meisten Songs sind so träge und melancholisch."

Auweia! Mit dieser Reaktion auf ihr großes Meisterwerk hat Helene nun wirklich nicht gerechnet...