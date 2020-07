Helene Fischer: Bitterer Verrat! Plötzlich sind da nur noch Tränen

Wenn an einem Geburtstag Tränen fließen, dann meist vor Rührung und Freude. Weil man mit Glückwünschen und Aufmerksamkeiten reich beschenkt wird. Und weil man einmal mehr spürt, was für tolle Herzensmenschen man an seiner Seite hat. Doch manchmal kommt alles ganz anders – dann sind da nur noch Tränen der Traurigkeit… Wird es Helene Fischer an ihrem 36. Geburtstag am 5. August auch so ergehen? So wie es aussieht, muss die Sängerin einen bitteren Liebesverrat verkraften.

In den vergangenen Jahren wurde Helene Fischer an ihrem Ehrentag nämlich immer mit einem ganz besonderen Geschenk überrascht: Ihr Fanklub überlegte sich eine besondere Aufmerksamkeit, um der Sängerin Treue und Verbundenheit zu beweisen. Doch diesmal ist ein bitterer Streit ausgebrochen.

Helene Fischers Fans wenden sich ab

Während einige Fans fleißig Ideen sammeln, womit sie Hele ne eine Freude bereiten könnten, sind andere der Meinung, dass die Sängerin in diesem Jahr kein Präsent von ihnen verdient hat. Der Grund: Sie habe so lange nichts von sich hören lassen. Ein Fan schlägt vor: „Wir nehmen uns dieses Jahr auch eine Auszeit vom Geschenk – da Helene alles so konsequent durchzieht.“ Ein anderer stimmt der Idee zu: „Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich wäre auch für eine Auszeit, die auch wir uns mal nehmen sollten.“ Und: „Gerade in der jetzigen Zeit gibt es vielleicht sinnvollere Möglichkeiten, Geld auszugeben, als Helene etwas zu kaufen.“

Es klingt fast so, als würden sich einige der Fans von Helene abwenden, weil sie sich seit Monaten von ihrem Idol vernachlässigt fühlen. Für die Schlagerkönigin muss das furchtbar sein – schließlich sind ihre Anhänger ihr so wichtig! „Die Bühne, die Fans sind mein Leben“, beteuert sie immer wieder. Kurz vor ihrer Auszeit entschuldigte sie sich bei ihrem Publikum: „Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschenund Lebenszeit gehe und einfach mal Job Job sein lasse.“ Doch nun muss Helene erfahren, dass nicht alle dafür Verständnis haben. Dabei wollte sie gewiss niemanden verletzen!