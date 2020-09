Helene Fischer: Bitteres Aus!

Immerhin, eine gute Nachricht gibt es für die Fans der 36-Jährigen. Denn ganz leer gehen sie nicht aus. Am 1. Dezember zeigt das ZDF Helene Fischer trotzdem - und zwar in einem dreistündigen "Best of" der vergangenen Shows, das um 20.15 Uhr beginnt.

"Umso spannender fand ich es, eine Spezialausgabe zusammenzustellen, wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat, vielleicht sogar mit mehr Highlights als in jeder anderen Ausgabe zuvor", so Helene. Und die kann sie sich dann gemütlich auf der Couch mit ihrem Schatz Thomas Seitel anschauen...

