Helene Fischer: Bitteres Aus einer großen Liebe! Sie hat ihren Freund abserviert

Dennoch ließ er während der Sendung immer wieder durchblicken, wie innig das Verhältnis war. Besonders gern denke er an sein Lieblingsjahr 2008 zurück, als beide gemeinsam tourten und auf der Bühne eine Musical-Szene nachspielten. „Dort durfte ich sie dann immer küssen“, schwärmte er erinnerungsselig…

Helene Fischers Schweigen spricht Bände

Bei der Zeitreise-Station 2018 wechselte der Moderator hastig das Thema: „Dieses Jahr endete dann leider sehr traurig mit unserer Trennung, also lieber schnell weiter.“ Begeistert ließ er seine „Schlagerboom“-Jubiläumsshow 2019 Revue passieren, bei der seine Ex plötzlich als Überraschungsgast auf der Bühne stand, schwärmte: „Wenn ich diese Bilder sehe, bekomme ich sofort wieder Gänsehaut!“

Bei Helene hat Florians rührselige Liebesnostalgie offenbar gänzlich andere Gefühle ausgelöst. Denn statt sich auch diesmal spontan zu zeigen, was technisch sicher machbar gewesen wäre (schließlich stand der Termin der „Überraschungs“-Show in allen TV-Zeitschriften), reagierte sie – gar nicht. Bedankte sich nicht mal in den sozialen Medien, ignorierte das Event zu ihren Ehren vielmehr durch Schweigen, das lauter als tausend Worte vermittelte, wie peinlich ihr die sentimentalen Wallungen ihres Ex mittlerweile wohl sind. Vielleicht schwang ja auch eine unausgesprochene Bitte mit: Mensch, Flori, lass endlich mal gut sein…