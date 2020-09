Helene Fischer: Bitteres Ende! Ihre Träume sind geplatzt

Sie lebt das Leben, von dem so viele träumen: Helene Fischer ist ein Star. Berühmt, bewundert, von Millionen geliebt. Und noch wichtiger: Sie wird von ihrem Traummann auf Händen getragen. Hochzeit, gemeinsames Zuhause und Kinder nicht ausgeschlossen. So wirkte es zumindest bisher...

Doch heute, kurz nach ihrem 36. Geburtstag, steht Helene Fischer vor einer traurigen Erkenntnis: Manche Wünsche platzen wie Seifenblasen. Sie steht vor dem Ende ihres großes Traums...

Mit dem Zuhause fängt es an: Seit drei Jahren baut die Schlagersängerin jetzt schon an ihrem Traumhaus am Ammersee. Doch die Villa wird und wird nicht fertig. Erst gab es Probleme bei der Baugenehmigung, dann Ärger mit den Nachbarn. Jetzt wirkt es so, als würden die Bauarbeiten ins Stocken geraten. „Ist die Baugrube geschlossen, das Fundament gegossen und die Kellerdecke betoniert, dauert es meist etwa ein Jahr, bis ein Haus komplett fertiggestellt ist“, erklärt ein Bauingenieur laut "Neue Post". Dann sollte Helenes Heim eigentlich vor Wochen schon so weit sein. Als wir jetzt an ihrem Grundstück vorbeifahren, ist jedoch von alldem noch nicht viel zu sehen.

Helene Fischers Beziehungsstatus ist unklar

Und in Sachen Verlobung und Hochzeit mit Freund Thomas Seitel (35) gibt es auch keine Neuigkeiten. Nach bald zwei Jahren Liebe könnte der Tänzer seiner berühmten Freundin langsam mal einen Heiratsantrag machen. Doch offiziell ist davon noch nichts zu hören. Und auf den neuesten Bildern von Helene gibt es auch keinen funkelnden Ring an ihrem Finger zu bestaunen.

Dabei ist es doch ihre größte Sehnsucht, einmal zu heiraten und eine Familie zu gründen. „Klar, ich will Kinder, ich möchte eine Familie gründen“, erklärte die Sängerin schon häufiger fröhlich. „Und wenn ich Kinder habe, dann möchte ich mit ihnen auf der Couch liegen und ganz viele Disney-Filme gucken.“