Helene Fischer: Die dunkle Vergangenheit ihres Freundes

Uwe Kanthak ist als Manager für Helenes Verträge und Finanzen zuständig. Aber er wirkt wie ein Bodyguard, der zu allem bereit ist. Und Helene scheint genau zu wissen, was er von ihr erwartet. Sie ist sein Million-Dollar-Baby, das zu funktionieren hat. Dafür ist er rund um die Uhr für sie da. Beobachter finden, Kanthak wirke manchmal wie ein eifersüchtiger Partner. Wie Helenes Mann Thomas das wohl findet?

Helenes Freund Uwe ist einfluss- und ideenreich. Und manches an seiner Vergangenheit wirkt seltsam. So tauchte sein Name vor einigen Jahren in einem Bestechungsskandal rund um den ehemaligen MDR-Unterhaltungschef Udo Foth auf. Als Zeuge in dem Strafprozess gegen Foth sagte Kanthak aus, er habe diesem 15 000 Euro als Produktionszuschuss überwiesen. Was mit diesem Geld wirklich passierte, bleibt unklar. Fakt ist: Es gab Auftritte von Helene im MDR.

Sie wurde durch ihren Managerfreund zum Superstar! Dafür ließ er andere Klienten rücksichtslos fallen. Entertainerin Angelika Milster verriet: "Er hatte keine Zeit mehr für andere Künstler. Helene war da – und man muss die Suppe auslöffeln, solange sie heiß ist." Kanthak scheffelt durch Helene Millionen. Nicht nur durch Musik, auch durch Werbedeals und Schauspielengagements. Topmanager verdienen an ihren Klienten bis zu 30 Prozent der Gagen. Hinter dem Geschäft musste schon früher alles zurückstehen. Wie geschäftstüchtig Helenes Freund ist, weiß auch Kanthaks Ex-Frau, Sängerin Kristina Bach, die einst einen Rosenkrieg mit ihm führte. Doch Helene vertraut Kanthak. Koste es, was es wolle …