Helene Fischer: Diese Worte tun einfach nur weh

Es waren schockierende Szenen: Helene Fischer steht gemeinsam mit ihrem Akrobatik-Partner Guilhem Cauchois auf der Bühne und performt ohne Rücksicht auf Verluste. Und dann passiert es: Sie fällt unglücklich und schlägt sich die Nase am Trapez auf. Was folgte, waren Minuten der Angst. Helene Fischer sang das Lied zu Ende - und das blutüberströmt! Danach verließ sie die Bühne und das Konzert wurde abgebrochen. Eine Tatsache, für die nicht jeder Verständnis hat. Bereits beim Abbruch kam es zu vereinzelten Buh-Rufen aus dem Publikum. Doch was dann auf dem Instagram-Kanal der Schlagerikone passierte - damit hat wohl niemand gerechnet!