Helene Fischer: Diesem Schlagerstar hat sie den Kopf verdreht!

Seit Helene ihrer Auszeit bekannt gab, musste sie sich immer neuen Anfeindungen stellen, dass sie so lange nichts von sich hören ließ. So machten einige ihrer Fans via Instagram ihrem Unmut über Helenes-Pause immer wieder Luft und wetterten heftig gegen die Beauty. Für die Schlagerkönigin alles andere als leicht. Um so schöner somit die jüngste Nachricht für die Power-Blondine! Schlagerkollege René Kollo lässt seinen Gefühlen über Helene nun freien Lauf und verrät, das er ein absoluter Helene-Fan ist!