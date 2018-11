Helene Fischer: Dieses Mager-Foto entsetzt die Fans!

Geht es gut? Eigentlich ist die für ihren durchtrainierten und athletischen Körper bekannt. In ihren knappen Bühnen-Outfits zeigte Helene bereits des Öfteren ihren Traum-Body! Doch nun der Schock! Ein jetzt aufgetauchtes Foto zeigt Helene von einer ganz anderen Seite...

Helene Fischer: So sehr leidet sie wirklich!

Helene Fischer wirkt abgemagert

Via " " teilt Helene nun ein Foto mit ihren Fans, welche zeigt, dass Helene als Covergirl für die deutsche "Vogue" vor den Kameras posierte. Helene ist dabei in einem absoluten "wow"-Dress zu sehen und guckt verrucht in die Kamera. Eigentlich ein absolut gelungener Schnappschuss. Ihre Fans sehen dies jedoch anders. Der Grund: Helene wirkt viel zu abgemagert. In Kommentaren unter dem Post, äußern Helenes Follower ihren Unmut über den Anblick der Schlagerkönigin.

Helenes Fans sind entsetzt

Während Helene für ihre Schnappschüsse sonst mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wird, zeigt ihr neustes Foto, dass sich Helenes Anhänger um die Gesundheit ihres Idos fürchten. So kommentieren sie den Post der Power-Frau: "Ausgemergelt und abgemagert sieht sie aus" sowie "Viel zu Dürr. Und das Gesicht sieht so eingefallen und dünn aus. Der Brustbereich sieht knöcherig aus. Nicht schön. Schade!" Ehrliche Worte, die eine eindeutige Meinung widerspiegeln. Was Helene über die harten Aussagen denkst, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die Beauty dazu noch kein Statement ab.