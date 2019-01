Helene Fischer: Dieses Video empört die Fans!

Die Trennung von und war ein großer Schock für ihre Fans. Besonders krass: Die Schlagersängerin ist frisch verliebt und in einer Beziehung mit dem Akrobaten Thomas Seitel.

Helene Fischer sorgt für Ärger

Nun postete die 34-Jährige einen Neujahrsgruß auf ihrer -Seite, der für Aufsehen sorgt. In dem Clip sind Ausschnitte aus ihren Auftritten zu sehen – inklusive Thomas. "Nur mit dir möcht' ich die Welt von oben sehen. Nur mit dir möcht' ich auf allen Gipfeln stehen. Alles würde ich mit dir riskieren. Zusammen kann uns beiden nichts passieren. Für alle Zeit bist du ein Teil von mir. Liebe ist unendlich nur mit dir", singt Helene dazu.

Zu viel für die Fans! "Ist sie so verliebt in Seitel, dass sie jeden Anstand verloren hat? Dieses Lied war bis vor Kurzem immer für Flo!" und "Du machst einfach weiter, als wäre nichts gewesen, Helene. Das ist einfach nicht fair gegenüber Flo", feuern zwei ihrer Follower. Oh je! Es sieht ganz so aus, als wären ihre Anhänger noch nicht über die Trennung von Florian hinweg...