Helene Fischer: Doppelte Glücksnews!

Bei Helene Fischer überschlagen sich die Ereignisse! Erst vor einigen Tagen gab die Schlagerqueen bekannt, dass sie und ihr Freund Thomas Seitel ihr erstes Kind erwarten! Für die Beauty definitiv ein ganz besonderer Moment! Schließlich betonte Helene in der Vergangenheit immer wieder, wie sehr sie sich eine eigene Familie wünscht. Doch damit nicht genug! Am Wochenende könnten die Fans nun die Möglichkeit haben, einen ersten Blick auf Helenes Babybauch zu erhaschen! So tauchten jetzt nämlich laut "Bild" Aufnahmen auf, die Helene bei den Proben der kommenden Samstagsshow "Klein gegen Groß – Die Jubiläumsshow" zeigten! Vor allem Helenes Babykugel sticht dabei sofort ins Auge! Was für eine Sensation!

Wem das allerdings noch nicht genug Helene-Momente sind, kann auch im "ZDF" einschalten! Dort ist nämlich die Doku "Helene Fischer – Im Rausch der Sinne" zu sehen, in der die Schlagerkönigin ein paar intime Einblicke in ihr Leben gibt. Was für eine doppelte Glücksnews...