Helene Fischer: Doppeltes Glück! Sie kann es selbst kaum glauben!

"Gestern haben wir mein Album 'Rausch' mal ganz in Ruhe genossen und heute läuft schon den ganzen Tag 'Weihnachten' in Dauerschleife! Ich bin so unfassbar stolz auf diese zwei Werke, habe ich jetzt erst wieder gemerkt, mit wieviel Magie und Liebe speziell diese zwei Alben entstanden sind. Bewusst mal Zeit nehmen und einfach nur Musik hören - purer Genuss. Bin so dankbar heute und ab jetzt beginnt die schönste Zeit im Jahr", erläutert Helene nun ihrer Community in ihrem neusten "Instagram"-Post. Das so eine Nachricht von ihren treuen Anhängern nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich! So heißt es unter dem Beitrag: "Ich wünsche euch eine schöne besinnliche Adventszeit! Deine Musik läuft in Dauerschleife" sowie "Habt einen wunderschönen 1. Advent und eine ruhige, besinnliche Weihnachtszeit. Wir wünschen euch nur das beste und ganz viel Gesundheit!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum...