Helene Fischer: Drama um Baby Nala! Jetzt musste sogar die Polizei anrücken!

Ein Kind braucht frische Luft, um Abwehrkräfte zu bilden. Und natürlich sind soziale Kontakte wichtig für das ganze Leben – auch für die glücklichen Eltern. Zudem: Schon Babys interessieren sich für andere Babys. Doch Helene wagt sich offensichtlich nicht vor die Tür! Einzig ihr Freund Thomas Seitel (36) wurde beobachtet, wie er Kaffee und Tiefkühlpizza in einem Supermarkt kaufte. Nicht gerade das gesündeste Essen für eine kleine Familie...

Inzwischen fragen sich viele: Wovor hat Helene solche Angst? Warum nimmt sie dieses merkwürdige Versteckspiel in den eigenen vier Wänden in Kauf, um sich und ihr süßes Töchterchen zu verstecken? Ein Leben wie im Gefängnis kann doch nicht wirklich ihr Ziel sein. Zumal sie ab März bereits wieder ihre ersten Auftritte hat, ihr Leben hinter dicken Mauern also in wenigen Wochen sowieso aufgeben muss.