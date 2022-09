Helene Fischer: Drama um ihre Gesundheit! Jetzt kommt die traurige Wahrheit raus

Denn Helene hat einen empfindlichen Fuß, wird oft von starken Schmerzen gequält. "Ich habe mich da in den letzten Jahren einfach immer so durchgemogelt, und irgendwann gewöhnt sich der Fuß auch schon dran", gesteht die Schlager-Queen gegenüber "ARD Brisant". "Aber die ersten Shows sind teilweise echt qualvoll, weil man ein bisschen unstabil ist oder ich dann auch manchmal Blasen habe. Dann müssen wieder andere Schuhe her. Bis der Schuh gefunden ist, das dauert manchmal. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Mal passen wir das komplett an das Outfit an und lassen welche anfertigen."