Helene Fischer: Dramatische Szenen! Tränen-Kollaps am Küchentisch!

Sie gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Aber der Weg dahin war steinig – so erklärte (34) in einem Video, dass ihre Eltern zuerst ganz und gar nicht von ihrer Idee begeistert waren, Sängerin zu werden. Der Familienkonflikt sorgte sogar für einen heftigen Tränenausbruch...

Zu Mama Maria (60) und Papa Peter (65) hat Helene ein enges Verhältnis – so oft es geht besuchen die beiden die Konzerte ihrer Tochter, stehen im Publikum und jubeln ihr begeistert zu.

Helene Fischer spricht über familiäre Diskrepanzen

Doch so viel familiärer Support war nicht absehbar – das gibt Helene in einem Video zu, das jetzt im Internet aufgetaucht ist. In dem Video spricht Helene Fischer, die heute zu den erfolgreichsten (und reichsten) deutschen gehört, den Grund für das Tränen-Drama bei ihren Eltern.Wie die Zeitschrift „Neue Post“ berichtet, erklärt die Entertainerin da nämlich: „Es gab natürlich am Anfang, während der Frage ,Was machst du zum Beruf oder was möchtest du werden?‘, Diskrepanzen zwischen uns. Weil ich habe ihnen klargemacht: Ich möchte unbedingt einen künstlerischen Beruf machen“ Denn Helenes Eltern sahen ihren Wunsch, Sängerin zu werden, nicht gerade gern – wahrscheinlich, weil sie ihre „Kleine“ vor dem Showgeschäft schützen wollten...

Helene Fischer: Schluss mit Geheimnissen! Sie plaudert süße Nachricht aus!

Helene Fischer setzte sich gegen ihre Eltern durch

Helene Fischer verrät, warum ihre Eltern am Anfang skeptisch waren: „Weil meine Eltern ein bisschen Angst hatten, weil sie vielleicht wussten, wie hart der Weg werden könnte. Aber als ich dann einfach eines Abends dagesessen habe am Küchentisch und geheult habe (...) ,Ich will wirklich nichts anderes machen, als zu singen und zu tanzen und alles das, was auf der Bühne zu tun hat‘ “. Erst als die Tränen kullerten und Maria und Peter Fischer sahen, wie sehr Helene für ihren Traum kämpfte, gaben sie nach: „Seitdem habe ich eigentlich die volle Unterstützung von meinen Eltern.“

„Aber als ich dann einfach eines Abends dagesessen habe am Küchentisch und geheult habe: ,Ich will wirklich nichts anderes machen, als zu singen und zu tanzen und alles das, was mit der Bühne zu tun hat‘“ – da stimmten Maria und Peter dann doch endlich zu, Helene ihren Traum zu ermöglichen. Und heute? Sind sie sicher stolz darauf, dass Deutschlands Schlager-Queen ihre Tochter ist...

Helenes Eltern unterstützen sie heute

Ihre Mutter schickte dann sogar Helenes erste Demo-CD an ihren jetzigen Künstler-Manager – und verhalf ihr so zum großen Durchbruch! Heute sitzen Maria und Peter voller Stolz im Publikum, wenn Helene vor bis zu 55.000 Menschen in Deutschlands größten Stadien und Arenen singt und ihnen ihr rührendes Lied „Du hast mich stark gemacht“ widmet. Und selbst wenn Helenes Eltern noch heute vielleicht manchmal Sorgen quälen, ob das harte Showgeschäft nicht zu viel für ihre Tochter wird, so wissen sie doch: Helenes große Liebe (37) wird immer auf sie aufpassen und sie beschützen. So wie es Peter und Maria damals am Küchentisch auch getan haben!