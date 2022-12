Helene Fischer: Dramatischer Zusammenbruch!

Und vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sie oftmals so traurig wirkt. „Ich bin wahnsinnig emotional gerade, sehr nah am Wasser gebaut“, gestand sie selbst vor nicht allzu langer Zeit. Vor allem ihr Tränenauftritt in der Doku „Helene Fischer – 15 Jahre im Rausch des Erfolgs“ gab Anlass zu großer Sorge. Bei der Studioaufnahme für ihren Song „Luftballon“ weinte sie plötzlich bitterlich und brach fast zusammen. Ein Weitermachen war kaum möglich.

Arme Helene. Es ist so schwer, das neue Glück zu packen und festzuhalten, wenn man das Alte nicht loslassen kann. Und auch zwischen ihrem Kind und ihrer Karriere scheint sie hinund hergerissen. Momentan trainiert sie für die kommende Tournee 2023. Um die 70 Konzerte sind geplant. Dabei wäre sie doch am liebsten den ganzen Tag mit Töchterchen Nala (11 Monate) zusammen. Doch beides geht eben nicht. „Natürlich haben mich junge Mütter gewarnt und gesagt: bist du denn wahnsinnig, das hier dir vorzunehmen. Jetzt rückt das Ganze näher und jetzt merke ich auch allmählich: Huppala“, verriet sie jüngst. Helene weiß, dass sie als Mama viel verpassen könnte. Ob sie dabei ist, wenn Nala ihre ersten Schritte macht?

Und neben der Sorge, Entscheidendes in der Entwicklung ihrer Tochter zu verpassen, ist da auch nur noch die Angst, dass ihre Popularität das Familienglück bedroht. Auch wenn Helene sich mittlerweile zu Hause am Ammersee heraustraut und mit Nala spazieren geht, wirkt sie doch immer ein wenig furchtsam und nicht so unbeschwert, wie man es ihr wünschen würde.