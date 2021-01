Helene Fischer: Eifersuchts-Drama mit Thomas! Ihr Herz gehört jemand anderem!

Damals sang sie für Udo Jürgens († 80) nach dessen eigenem Auftritt in der Sendung "Merci Chérie". "Ich werde nie vergessen, was es in mir ausgelöst hat, als ich seinen Song für ihn gesungen habe", erinnert sich die 36-Jährige im Gespräch mit der "Deutschen Presse-Agentur." "Es war ein unerwarteter und deshalb auch so tief berührender Moment zwischen uns beiden, denn er hat seinen Gefühlen freien Lauf gelassen."

Tatsächlich war der Sänger sichtlich ergriffen von Helenes Interpretation des Liedes, kämpfte mit den Tränen, als die 50 Jahre jüngere Kollegin seine Hand ergriff und umarmte sie nach dem Ende des Songs sehr innig und lang. "Es war Gänsehaut pur für mich", sagt Helene heute über den gemeinsamen Auftritt mit Udo Jürgens, der gleichzeitig sein letzter im Fernsehen sein sollte.

Dass sie so ungewohnt emotional wird, wenn sie über diesen Augenblick spricht, zeigt, dass der Sänger auch sechs Jahre nach seinem Tod noch immer einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen hat...