Helene Fischer: Eifersuchts-Drama! Wie lange geht das noch gut?

Sind die Welten von Helene Fischer und Thomas Seitel einfach zu unterschiedlich? Was nun herauskommt, wirft bittere Fragen auf...

Schon seit Wochen tanzt Helene Fischer (35) ihrem Freund (34) davon. Statt gemeinsam mit ihm die Auszeit zu genießen, bastelt sie an ihrer Karriere. Auftritte auf privaten Firmenfeiern, ein neuer Song, Partys auf Mallorca, heimliche Treffen mit Ex-Freund Florian Silbereisen (45) – und nun auch noch ein pikantes Stelldichein in London. Oh, là, là! Bei Frauenschwarm (38, „Angel“). Mit dem englischen Rockstar hat Helene ein Weihnachtslied aufgenommen. „Sie ist unglaublich“, schwärmte er daraufhin. Klang ziemlich verliebt…

Und Thomas Seitel? Gut möglich, dass der am Ammersee zu Hause wartet, während sie durch die Welt düst. Früher schwebte er mit ihr als Akrobat durch die Lüfte. Doch seit dem Ende ihrer Tournee ist das vorbei. „Ich muss sehen, wie meine berufliche Zukunft aussehen soll. So weit bin ich noch nicht“, gibt er zu.

Helene Fischer ist heiß begehrt

Doch wie lange wird er damit leben können, am Rande des Geschehens zu stehen, während ihr Leben ganz nach ihren Wünschen gestaltet?

Helene Fischer: Liebes-Schock! Weihnachten feiert sie mit einem Anderen

Dann ist da noch die Tatsache, dass so gut wie alles ihr gehört. So wie das Haus, in dem er lebt. Und dann muss er auch noch ertragen, wie andere Männer von ihr schwärmen – Eifersucht wäre die logische Folge.

Wie lange das wohl noch gut geht? Wer weiß. Ob schon Weihnachten vielleicht alles vorbei ist?

