Helene Fischer: Ein anderer Mann bringt sie nun zum Strahlen

"Josh Groban in meiner Show 2019!Für mich ist damals ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, denn ich liebe seine Stimme, seine Musik schon seit so vielen Jahren", verrät Helene nun in ihrem jüngsten Instagram-Post! Ob Helene und Josh uns in der nächsten Zeit mit noch mehr öffentlichen Komplimenten dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein...