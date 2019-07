Helene Fischer: Ein Baby mit Florian Silbereisen

Im Leben von herrscht momentan scheinbar noch mehr Liebes-Chaos als in einem „Rosamunde Pilcher“-Film. Gerade machte Ex (37) ihr eine wahrliche Liebeserklärung! Die Sängerin warf sich glücklich in seine Arme. Dabei ist sie ja eigentlich an Akrobat (35) vergeben.

Offenbar steckt Helene Fischer im Gefühlskarussell. Ihr Herz scheint für beide Männer zu schlagen. Mit dem einen verbrachte sie zehn glückliche Jahre, sie reisten und unterstützten sich gegenseitig in ihren Karrieren. Mit Thomas Seitel, dem anderen, fühlte sich alles sicher wieder ganz neu an, Schmetterlinge im Bauch.

Helene hat sich äußerlich verändert. Für jeden sichtbar: Sie hat neue Kurven bekommen. Die Hose spannt, ihr Gesicht hat die schmalen Konturen verloren. Sie selbst spricht von „ein paar Wohlfühlpfunden mehr“. Oder bereitet sie sich auf eine Schwangerschaft vor?

Helene Fischer und Florian sind Familienmenschen

Fakt ist, der „Atemlos“-Star redete schon öfter über Nachwuchs. „Ich bin ein absoluter Familienmensch und möchte natürlich irgendwann meine eigene kleine Familie gründen“, sagte sie. Ein Traum, der mit Florian lange nicht wahr wurde. Doch auch er liebt Kinder. „Ich möchte Nachwuchs, aber ich weiß noch nicht wie viel. Wenn Gott will, dann kommt irgendwann ein Baby“, so Florian Silbereisen einst zu „Das neue Blatt“.

Helene Fischer: Bereut sie die Trennung? Diese Botschaft ist eindeutig!

Was wäre, wenn Helene tatsächlich ein Kind von Florian bekäme? Verwundern würde es die Fans sicher nicht mehr, nach den wunderschönen Worten, die der Showmaster auf Mallorca für seine Helene fand. Sie sei „eine Wahnsinns-Frau und unglaublich tolle Freundin“. Und das, obwohl ihr Thomas nur wenige Meter entfernt stand und alles mit anhören musste! Und jetzt ein Baby? – Das würde Thomas vermutlich das Herz brechen ...

Helenes Gefühlskarussell dreht sich weiter. Florian betonte in letzter Zeit immer wieder, wie viel Nähe noch zwischen beiden ist. Ein Kind mit Helene – es wäre das Versöhnungsbaby.