Helene Fischer: Eiskalt ausgetauscht durch eine 24-Jährige!

Seit über einem Jahr ist es still um Helene Fischer geworden. Nachdem die Beauty ihren Fans verkündete, dass sie sich in ihre wohlverdiente Pause verabschiedet, ist die Sängerin weitestgehend von der Bildfläche verschwunden. Für ihre Fans eine Zeit der Ungewissheit und des Wartens. Doch dann die Überraschung! Helene meldete sich an ihrem Geburtstag bei ihren Fans zu Wort und berichtete, dass sie sich schon sehr auf ein Wiedersehen mit ihrer Community freut. Doch wird Helene an ihre alten Erfolge anknüpfen können?