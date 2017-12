Helene Fischer: Eiskalt ausgetauscht von ihrem Florian Silbereisen!

Gleiche Szene, andere Frau: Andrea Berg nimmt Helenes Platz ein!

Achtung, Verwechslungsgefahr! Bei der Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ tauschte Moderator Florian Silbereisen (36) einfach mal seinen Stargast aus – und holte Andrea Berg (51) anstelle seiner Freundin Helene Fischer (33) in die Sendung.

Helene Fischer: Florian Silbereisen hat eine Neue!

Es hat bereits Tradition: Seit 2004 zündet Silbereisen jedes Jahr zur Adventszeit mit vielen Stars die ersten Kerzen an und feiert das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem. In den letzten beiden Jahren war Freundin Helene an seiner Seite – doch von der fehlte dieses Mal jede Spur! Dabei befindet sich Fischer aktuell in ihrer Tour-Pause.

Florian und Andrea wirken sehr vertraut

Gekonnt überspielt wurde das Fernbleiben der Künstlerin einfach mithilfe eines Doubles – in Form von Andrea Berg. Die erschien in einem weißen One-Shoulder-Kleid, das den Zuschauern irgendwie ziemlich bekannt vorkam... Genau ein Jahr zuvor trug Helene eine nahezu gleiche Abendrobe in Floris Sendung. Purer Zufall oder Berechnung?

Dass Berg und Silbereisen schon lange Freunde sind, ist kein Geheimnis. „Wenn Andrea mich braucht, bin ich da – und umgekehrt ist es genauso. Wenn ich jemanden als Freund bezeichne, kann dieser auf mich zählen und mir vertrauen. Echte Freunde gehören zur Familie“, sagt er. Und auch Andrea schwärmt: „Freundschaft ist eines der größten Güter, die wir haben. Für jeden Menschen sollte Freundschaft wichtig sein. Mit Florian einen Abend lachen zu können, ist die größte Freude für mich.“

Für Helene Fischers Fehlen gibt es keine Erklärung

Ist die blonde Helene der rothaarigen Schlager-Queen schon länger ein Dorn im Auge? Schließlich hat die 33-Jährige immerhin in kürzester Zeit das geschafft, wofür Berg Jahrzehnte brauchte. Doch die Hotel-Besitzerin wiegelt ab und erklärt: „Ich freue mich für Florian und Helene. Sie ist für mich keine Konkurrentin, sondern eine ganz liebe Kollegin. Helene könnte meine Tochter sein – und dann wäre ich richtig stolz auf sie!“

Warum Helene der ARD-Show dieses Jahr fernblieb, ist nicht bekannt. Fakt ist jedenfalls, dass Andrea die Show perfekt für sich nutzte, sich als Grande Dame der Schlagerbranche inszenierte. Bei ihrem Auftritt verdrückte sie sogar ein paar Tränchen. Ob die dieses Mal auch wieder nötig waren (siehe Fotos rechts), darüber lässt sich streiten. Unbestritten ist allerdings: Andrea Berg ist ein alter Hase im Showgeschäft – sie weiß, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht...

Die bitteren Bilder gibt es im Video: