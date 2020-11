Helene Fischer: Eiskalt ersetzt durch eine Jüngere!

Wie nun bekannt gegeben wurde, soll "Atemlos" von Helene Fischer auch in Japan durch die Decke gehen und das Inselvolk soll es zu dem Hit mächtig krachen lassen. So haben die Autorin des Songs, Kristina Bach, und Xenia von Sachsen das Lied kurzerhand ins Japanische übersetzt. Für die 34-jährige Xenia ein weiterer Punkt auf ihrer Erfolgs-Liste! Doch was sagt die 36-jährige Helene Fischer zu dem Cover?