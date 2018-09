Helene Fischer: Eiskalt sitzengelassen von ihrem Flori!

Sie sind das Traumpaar der deutschen Schlagerwelt: und . Seit einem Jahrzehnt gehen die beiden nun schon durch dick und dünn und beweisen immer wieder aufs Neue, dass sie so schnell nichts aus der Bahn wirft. Doch jetzt das Traurige! Die neusten Bilder werfen ein ganz ungewohntes Licht auf das Schlagerpärchen...

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Ein Baby! Jetzt ist es offiziell!

Florian lässt seine Helene sitzen

Via " " teilt Florian Silbereisen nun ein paar Schnappschüsse mit seinen Fans, die ihn beim Oktoberfest zeigen. Wie es scheint, lässt sich Florian dabei von der Wiesn-Gaudi ordentlich mitreißen und vergnügt sich ausgelassen mit den anderen . Das Traurige dabei: Von Helene Fischer fehlt jede Spur! Die Arme! Doch damit nicht genug! Sogar Florians Fans scheinen die Schlagerkönigin zu vermissen.

Florians Fans vermissen Helene

Wie in den Kommentaren deutlich wird, sind auch Florians Fans von Helenes Abwesenheit alles andere als begeistert. So kommentieren sie: "Bestes Bild liebe dich sehr ich vermisse Helene an deine Seite überrede Helene mal mit auf die Wiesn zu kommen bittteee" sowie "Prost lieber Flo. Viel Spaß bis bald beim Schlagerboom. Bring doch bitte Helene mit." Ob uns Florian und Helene in den kommenden Tagen noch mit ein paar gemeinsamen Oktoberfest-Schnappschüssen überraschen werden? Wir können gespannt sein...