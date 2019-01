Helene Fischer: Eiskalt verleugnet von ihrer neuen Liebe Thomas!

Was ist nur bei los? Kurz vor Weihnachten verkündete die Schlagerkönigin, dass sie und Florian Silbereisen nach zehn gemeinsamen Liebes-Jahren getrennte Wege gehen. Doch damit nicht genug. Wie Helene weiter verriet, hat sie in Thomas Seitel bereits einen neuen Mann fürs Leben gefunden. Was viele dabei jedoch nicht wussten: Während sich Helene öffentlich zu Thomas bekannte, hielt sich der Profi-Tänzer gegenüber seiner Ex eher bedeckt...

Helene Fischer: Jetzt bricht sie endlich ihr Schweigen! Diese Worte gehen unter die Haut!

Helene Fischer & Thomas: Verleugnete er die Schlagerkönigin?

Via " " ließ Helene vor einigen Wochen die Liebes-Bombe platzen und verkündete, dass Thomas der neue Mann an ihrer Seite ist. Sogar Florian sprach via Social Media seine Glückwünsche für seine Ex und ihren Neuen aus. Doch jetzt das Traurige. Während Helene sich öffentlich zu Thomas bekannte, soll dieser die Schlagerkönigin bei der Trennung von seiner Ex, der Maskenbildnerin und Fotografin Anelia Janeva, mit keinem Wort erwähnt haben. Ein Schock für die Fans der Schlagerkönigin.

Helene Fischer & Thomas: Jetzt kommt die traurige Wahrheit ans Tageslicht

Wie nun eine Freundin von Anelia Janeva verriet, soll Thomas gegenüber seiner Verflossenen kein Wort über Helene verloren haben. So erklärt sie gegenüber "Bunte": "Als Thomas mit Anelia Schluss gemacht hat, sagte er ihr nicht, dass er sich in Helene verliebt hat." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Nun, da sie die Wahrheit kennt, ist sie doppelt enttäuscht, von Thomas und von Helene." Was für traurige Nachrichten. Warum Thomas seine Helene vor Anelia verheimlichte, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass dies zwischen seine junge Liebe mit Helene keinen Keil treiben wird...