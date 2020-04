Helene Fischer: Eiskalter Entschluss! Jetzt ist alles zerbrochen!

Eigentlich ist dafür bekannt, dass sie stets auf ihre treue Fan-Base blicken kann. Doch jetzt das Traurige...

Florian Silbereisen: Aus und vorbei! Er hat alles verloren!

Helene Fischer lässt ihre Fans im Stich

Seit Monaten ist es still um Helene Fischer! Nachdem die bekannt gab, dass sie sich in ihre Auszeit verabschiedet, gelang kaum eine Information von ihr an die Öffentlichkeit. Doch obwohl Helene eigentlich in diesem Jahr ihr Comeback plante, was ihr auf Grund der aktuellen Situation nicht gelang, hüllt sie sich weiterhin in Schweigen. Für ihre sonst so treuen Fans absolut unverständlich. So häufen sich unter ihrem letzten -Post eine Reihe von Vorwürfen...

Helenes Fans sind enttäuscht

Wie unter dem Post von Helene deutlich wird, können ihre Fans nicht nachvollziehen warum sich Helene in dieser schweren Zeit nicht bei ihnen zu Wort meldet. So heißt es: "Danke für deine sinnlose Musik Helene. Danke." sowie "Helene es ist so schade, dass man schon so lange nichts mehr von dir gehört hat. Deine Musik fehlt einem. Die letzten Tage habe ich viel damit verbracht mir deine alten Alben anzuhören und deine Auftritte und Interviews zuschauen um die aktuell so schwere Zeit erträglich zu machen. Hoffentlich dürfen wir bald wieder von dir hören." Oh je! Ob sich Helene wohl überwindet und sich bei ihren Fans meldet? Wir können gespannt sein...

