Helene Fischer: Eiskalter Schachzug! Er hat sie einfach ausgetauscht

Sie soll die neue Prinzessin am Schlagerhimmel werden: Als Tochter von Michelle (48) und Matthias Reim (62) hat die gerade mal 20 Jahre junge Marie-Louise nicht nur Gesang in den Genen, sondern auch beste Verbindungen in der Branche. Und es sieht ganz danach aus, als ob hinter den Kulissen schon fleißig an der ganz großen Karriere gebastelt wird...

Der entscheidende Schritt ist jedenfalls bereits getan: Marie-Louise steht seit 2018 bei Top-Manager Uwe Kanthak unter Vertrag. Also bei dem Mann, der schon ihrer Mutter Michelle auf die Sprünge half. Und der einst eine hübsche, athletische, aber etwas unscheinbare Blondine namens Helene Fischer zur erfolgreichsten Schlagersängerin des Landes und zum Idol von Millionen Fans machte...