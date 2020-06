Helene Fischer: Emotionales Liebes-Geständnis!

Die Schlagerqueen eröffnete die Show und legte einen sensationellen Auftritt in einem umwerfenden Glitzkleid hin. Helene Fischer auch diesmal wieder einen Bambi abgeräumt und wurde in der Kategorie "Musik national" geehrt.

Helene Fischer hat sich zunächst bei ihren Fans bedankt. Dann hat sie eine emotionale Liebeserklärung an Florian Silbereisen gehalten, welcher die Show moderierte: "Da ist jemand, der mich auffängt, mich in den Arm nimmt und mir die Last nimmt", beginnt sie ihre Rede. "Für deine Liebe danke ich dir und dafür, dass du mein Zuhause bist", sagt Helene Fischer weiter.

Florian Silbereisen war bei den emotionalen Worten den Tränen nahe. Helene Fischer freut sich auf die Tour im Jahr 2018, wie sie weiter verriet - sie ist aber auch erstmal froh, jetzt zu Hause sein und wird wahrscheinlich ganz viel Zeit mit ihrem Florian verbringen...