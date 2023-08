Helene Fischer: Endlich macht sie ihr großes Glück offiziell!

Helene Fischer feiert ihr großes Bühnen-Comeback. Bei einem Event des Küchen-Herstellers "Nobilia" trat die Schlagerlegende erstmals nach ihrem Horror-Unfall im Juni in Hannover auf. Wie "BILD" berichtet, sollen Knapp 10.000 Fans und Mitarbeitende der Sängerin auf dem Werksgelände der Firma zu gejubelt haben, während sie sang und performte. Doch dieser Auftritt war anders als viele zuvor. Denn Helene Fischer verzichtete komplett auf riskante akrobatische Turn-Elemente und stand stattdessen ungewöhnlich stark bekleidet in einem Hosenanzug auf der Bühne. Offensichtlich möchte sie vor ihren kommenden Tour-Auftritten im September keine Risiken mit Turneinlagen eingehen. Schließlich ist die Wunde, die sie sich bei ihrem Unfall zuzog noch frisch. Nach ihrem Sturz vom Trapez ziert das hübsche Gesicht der 39-Jährigen eine dicke Narbe an der Nase und am Auge.

Doch der Cut ist nicht das einzige Detail, das den Fans bei dem Auftritt der "Atemlos"-Interpretin ins Auge sticht. Denn wie "BILD" weiter berichtet, soll an der rechten Hand von Helene Fischer ein Ehering geglänzt haben! Damit scheint das Katz-und-Maus-Spiel endgültig vorbei zu sein. Lang wurde gemunkelt, dass Baby-Papa Thomas Seitel und Helene Fischer bereits längst den Bund der Ehe geschlossen haben. Nun möchte die Ex-Freundin von Florian Silbereisen kein Geheimnis mehr daraus machen...