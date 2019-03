Helene Fischer: Enthüllt! Ihr süßes Geheimnis wurde gelüftet!

Was für Hammer- von ! Seit Januar ist es still um die Schlagerkönigin. Helene verkündete damals, dass sie sich vorerst für eine wohlverdiente Auszeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen möchte. Wie lange Helene dem Show-Business den Rücken zukehren möchte - unbekannt. Doch jetzt die Überraschung!

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Liebes-Comeback? Sein Onkel packt aus!

Helene Fischer: Fans sind ungeduldig!

Der letzte " "-Post von Helene liegt nun bereits zwei Monate zurück. Für ihre Fans ein absolutes "No-Go". So sind in den Post-Kommentaren eine Vielzahl von Anfeindungen gegen Helene zu finden, warum sie sich so lange nicht bei ihren Fans gemeldet hat. Doch das Waren könnte schon bald ein Ende haben. Wie jetzt nämlich verkündet wurde, soll Helene ihr Comeback noch in diesem Jahr feiern...

Helene Fischer: Wann ist ihr Comeback?

Wie nun durch "Der Westen online" berichtet wird, soll Helene spätestens an Weihnachten für ihre große Helene Fischer-Show wieder auf der Bühne stehen. So heißt es von dem " "-Unterhaltungschef: "Die Helene Fischer-Weihnachtsshow ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir auch in diesem Jahr fortsetzen werden." Was für Jubel-News! Ob sich Helene ihren Fans auch schon vorher wieder präsentieren wird, ist nicht bekannt. Wir können also weiterhin gespannt sein...